Жара до +30 и дожди с грозой: погода на выходные

Фото: цветы (РБК-Украина)

Осадки будут в основном на западе

Погода в Украине на выходных будет жаркой и солнечной на большинстве территории. В некоторых регионах страны возможны дожди, временами с грозой.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 6 июня

По данным синоптиков, в субботу в западных, северных, Житомирских и Киевских областях возможны дожди с грозами. На остальной территории будет малооблачно.

Температура воздуха днем на западе от +22 до +26 градусов, в центральных, северных и южных областях от +24 до +27 градусов. На востоке прогнозируют от +25 до +29. Ночью будет колебаться от +13 до +16.

Прогноз на 7 июня

В воскресенье погода существенно улучшится, дожди пройдут только в западных областях. На остальной территории будет солнечно и жарко. Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +23 до +26, в остальных областях прогнозируют от +26 до +29 градусов. На востоке термометры покажут до +30. Ночью от +12 до +16.

Прогноз на 8 июня

В понедельник дожди сохранятся в западных областях. На севере будет облачно, а на остальной территории сохранится жара. На западе термометры днем покажут от +23 до +26, в остальных областях от +26 до +29, на востоке до +30. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали улучшение погодных условий в Украине, в том числе потепление до +26 градусов.

Кроме того, в Гидрометцентре дали прогноз погоды на июнь, среднемесячная температура воздуха составит 18-22 градусов.

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Автор: Дмитрий Левицкий