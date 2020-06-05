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Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 14:58
Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні
Фото: квіти (РБК-Україна)

Опади будуть здебільшого на заході

Погода в Україні на вихідних буде спекотною та сонячною на більшості території. У деяких регіонах країни можливі дощі, часом з грозою.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 6 червня

За даними синоптиків, у суботу у західних, північних, Житомирських та Київських областях можливі дощі з грозами. На решті території буде малохмарно.

Температура повітря вдень на заході від +22 до +26 градусів, у центральних, північних та південних областях від +24 до +27 градусів. На сході прогнозують від +25 до +29. Вночі коливатиметься від +13 до +16.

Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні

Прогноз на 7 червня

У неділю погода суттєво покращиться, дощі пройдуть лише у західних областях. На решті території буде сонячно та спекотно. Температура повітря вдень на заході коливатиметься від +23 до +26, у решті областей прогнозують від +26 до +29 градусів. На сході термометри покажуть до +30. Вночі від +12 до +16.

Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні

Прогноз на 8 червня

У понеділок дощі збережуться у західних областях. На півночі буде малохмарно, а на решті території утримається спека. На заході термометри вдень покажуть від +23 до +26, у решті областей від +26 до +29, на сході до +30. Вночі очікується від +12 до +17 градусів.

Спека до +30 та дощі з грозою: погода на вихідні

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували покращення погодних умов в Україні, в тому числі потепління до +26 градусів.

Крім того, в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на червень, середньомісячна температура повітря складе 18-22 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентрпрогноздождижара
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