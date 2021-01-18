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Беленюк вернулся на ковер и победил на турнире в Хорватии

Загреб, Понедельник 18 января 2021 08:42
Беленюк вернулся на ковер и победил на турнире в Хорватии
Фото: Жан Беленюк (facebook.com/greco.rome)
Автор: Вера Олейник

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Жан Беленюк успешно вернулся ковер, где не выступал с сентября 2019 года. Он стал чемпионом соревнования Гран-при Загреба.

Об этом в Facebook сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 87 килограмм. В финале Жан победил представителя Швеции Александра Степанетича (9:1).

Яскравий "come back" Жана Беленюка! Олімпійський рік українець розпочав із золота Zagreb Open 2021! Вітаємо! #фгрбу

Posted by Федерація Греко-римської Боротьби України/Greco-roman Wrestling in Ukraine on Sunday, January 17, 2021

Также золотую медаль выиграл Парвиз Насибов в весовой категории до 72 килограмм. В решающей схватке он победил Ахмета Йилмаза (3:2) из Турции.

Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий (130 килограмм). Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки. Бронза в весовой категории до 82 килограмм на счету Ярослава Фильчакова.

Напомним, ранее на индивидуальном Кубке мира по борьбе в сербском Белграде золотую медаль выиграла украинка Татьяна Рижко.

Также в женской борьбе украинские спортсменки также завоевали одно серебро и четыре бронзовые медали. В командном зачете женская сборная Украины заняла второе место.

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