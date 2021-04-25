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Жан Беленюк виграв бронзу на чемпіонаті Європи

Новость на русском → Європа, Неділя 25 квітня 2021 01:45
Жан Беленюк виграв бронзу на чемпіонаті Європи Фото: Бронза Беленюка стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи (instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Даша Харченко

Український борець греко-римського стилю і народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк виграв бронзову медаль чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходить у столиці Польщі Варшаві.

Про це повідомляє isport.ua

Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любуріча 7:1 вранці 24 квітня, а вже у вечірній програмі в боротьбі за бронзу здобув перемогу над німцем Максиміліаном Кудлою - 1:1 у категорії до 85 кг.

Бронза борця стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи.

Варто зазначити, що для самого Беленюка це п'ята медаль на чемпіонатах Європи. Він має три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронзу 2012 року.

Нагадаємо, в січні 2021 року Жан Беленюк повернувся на килим, де не виступав з вересня 2019 року. Він став чемпіоном змагання Гран-прі Загреба. Спортсмен завоював нагороду у ваговій категорії до 87 кілограмів.

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