Жан Беленюк виграв бронзу на чемпіонаті Європи

Український борець греко-римського стилю і народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк виграв бронзову медаль чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. Чемпіонат проходить у столиці Польщі Варшаві.

Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любуріча 7:1 вранці 24 квітня, а вже у вечірній програмі в боротьбі за бронзу здобув перемогу над німцем Максиміліаном Кудлою - 1:1 у категорії до 85 кг.

Бронза борця стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи.

Варто зазначити, що для самого Беленюка це п'ята медаль на чемпіонатах Європи. Він має три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронзу 2012 року.