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Жалюгідні провокації. Росіяни намагаються поширювати пропаганду через радіохвилі, - Синєгубов

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Середа 23 листопада 2022 22:46
Жалюгідні провокації. Росіяни намагаються поширювати пропаганду через радіохвилі, - Синєгубов Фото: росіяни намагаються поширювати пропаганду через радіохвилі в Харківській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни, скориставшись відключенням електроенергії у Харківській області, спробували ширити пропаганду через радіохвилі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Росіяни продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті. По-злочинному знеструмивши Харківщину, намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях", - пише Синєгубов.

Голова Харківської ОВА закликав містян довіряти виключно офіційній інформації й не реагувати на провокації жалюгідних росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові, внаслідок ракетних ударів, доведеться перезапустити опалення. Енергетики намагаються відновити подачу електрики до завтрашнього ранку.

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