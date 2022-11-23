Жалкие провокации. Россияне пытаются распространять пропаганду через радиоволны, - Синегубов

Россияне, воспользовавшись отключением электроэнергии в Харьковской области, попытались распространять пропаганду через радиоволны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава Харьковской ОВА призвал горожан доверять исключительно официальной информации и не реагировать на провокации жалких россиян.

"Россияне продолжают терроризировать украинское население и на информационном фронте. По-преступному обесточив Харьковскую область, пытаются распространять свои лживые пропагандистские призывы на наших радиоволнах", - пишет Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове, в результате ракетных ударов, придется перезапустить отопление. Энергетики пытаются возобновить подачу электричества к завтрашнему утру.

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