"Жахливо з нами поводився". Трамп підтвердив, що накладе додаткові мита на ЄС

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що збирається ввести мита на товари з країн ЄС. Він поскаржився, що ЄС "жахливо" поводився зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився", - заявив він.
Трамп поскаржився, що країни ЄС нібито не імпортують автомобілі, сільськогосподарську продукцію із США і "по суті, майже нічого не беруть".
"У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС", - сказав президент США, пояснивши, що це дозволить США виправити ситуацію із торгівельним дефіцитом.
Президент США Дональд Трамп ще до офіційного вступу на посаду заявив, що збирається ввести мита на товари країн ЄС, а також для Канади та Мексики. За його словами, вже з 1 лютого США запровадять 25% мита на імпорт із Канади та Мексики.
Крім того, він пригрозив запровадити 100%-ві тарифи для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар. Варто додати, що до БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.
Детальніше про те, наскільки серйозні ці погрози та що буде, якщо Трамп введе мита - у матеріалі РБК-Україна.
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