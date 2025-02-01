"Ужасно с нами обращался". Трамп подтвердил, что наложит дополнительные пошлины на ЕС

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - заявил он.

Трамп пожаловался, что страны ЕС якобы не импортируют автомобили, сельскохозяйственную продукцию из США и "по сути, почти ничего не берут".

"У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", - сказал президент США, пояснив, что это позволит США исправить ситуацию с торговым дефицитом.