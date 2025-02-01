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"Ужасно с нами обращался". Трамп подтвердил, что наложит дополнительные пошлины на ЕС

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается ввести пошлины на товары из стран ЕС. Он пожаловался, что ЕС "ужасно" вел себя с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался", - заявил он.

Трамп пожаловался, что страны ЕС якобы не импортируют автомобили, сельскохозяйственную продукцию из США и "по сути, почти ничего не берут".

"У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС", - сказал президент США, пояснив, что это позволит США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

 

Угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп еще до официального вступления в должность заявил, что собирается ввести пошлины на товары стран ЕС, а также для Канады и Мексики. По его словам, уже с 1 февраля США введут 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Кроме того, он пригрозил ввести 100%-ные тарифы для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар. Стоит добавить, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Подробнее о том, насколько серьезны эти угрозы и что будет, если Трамп введет пошлины - в материале РБК-Украина.

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