Жахливий спогад Трубіна, нова німецька "класика" та інші: повний розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

У протистояннях на даній стадії беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

У середу ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у нідерландському Роттердамі, де місцевий "Фейєнорд" зустрінеться з італійським "Інтером".

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. У Мюнхені відбудеться принципове німецьке дербі між місцевою "Баварією" та "Байєром" з Леверкузена. У Парижі зустрінуться справжні важковаговики континентального футболу – французький ПСЖ та англійський "Ліверпуль". А в Лісабоні "Бенфіка" нашого Анатолія Трубіна поміряється силами з іспанською "Барселоною".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:00.

Перелік матчів середи у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

19:45, "Фейєнорд" – "Інтер"

22:00, "Баварія" – "Байєр"

22:00, ПСЖ – "Ліверпуль"

22:00, "Бенфіка" – "Барселона"

Анонси матчів 5 березня

"Бенфіка" – "Барселона". Команди вже зустрічалися в ЛЧ не так давно – 21 січня в передостанньому турі основного етапу. Той матч став справжнім жахом для українського голкіпера "орлів" Анатолія Трубіна. Вітчизняний воротар пропустив п'ять голів, зокрема відзначився ляпом, коли влучив у Рафінью, від якого м'яч відскочив у ворота. "Бенфіка" тоді поступилась – 4:5. До Трубіна взагалі останнім часом багато нарікань і є навіть вірогідність, що не він сьогодні буде у воротах господарів. У протистоянні явні фаворити – каталонці. Проте вдома "Бенфіка" може створити проблеми.

"Фейєнорд" – "Інтер". На попередній стадії ЛЧ "Фейєнорд" пройшов "Мілан" (1:0. 1:1). Показавши тим самим, наскільки успішно може грати проти фаворитів, особливо – у домашніх стінах. Підопічні Сімоне Індзагі пройшли в 1/8 напряму, завдяки успішному виступу в загальному етапі. Але не скажеш, що "Інтер" в останніх іграх демонстрував щось видатне. Команда грає швидше натужно, ніж упевнено. Тому, якщо "Фейєнорду" вдасться в ЛЧ міланський "дубль" – це вже не дуже й здивує.

ПСЖ – "Ліверпуль". В 1/8 фіналу ЛЧ достатньо топових протистоянь, і це – одне з найцікавіших. Підопічні Арне Слота впевнено виграли ліговий етап та вийшли прямо до 1/8 фіналу. Команда Луїса Енріке змушена була проходити стики, але не сильно там перетрудилась, розбивши земляків з "Бреста" з загальним рахунком – 10:0. Фактично ми станемо свідками протистояння двох майбутніх чемпіонів своїх країн, команд з дуже сильними атакувальними лініями. Безумовно, в першому матчі в Парижі фаворитом буде ПСЖ.

"Баварія" – "Байєр". Протистояння, що поступово набуває статусу німецької "класики". Минулого сезону "Байєр" залишив "Баварію" без титулів на батьківщині. У поточному сезоні підопічні Венсана Компані можуть виправити ситуацію. Принаймні зараз у Бундеслізі мюнхенці випереджають чинних чемпіонів на вісім пунктів. Останні очні зустрічі суперників у чемпіонаті країни принесли нічиї – 1:1 (у Мюнхені) та 0:0 (у Леверкузені). А от у Кубку Німеччини леверкузенці в грудні переграли "Баварію" на її полі – 1:0.