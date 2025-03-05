"Арсенал" із Зінченком знищив ПСВ та увійшов у історію: результати матчів Ліги чемпіонів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У протистояннях 1/8 фіналу беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового етапу – вони потрапили на цю стадію напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, перші матчі

"Реал" – "Атлетіко" – 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 – Альварес, 32

Команда Карло Анчелотті з українським воротарем Андрієм Луніним на лаві запасних у мадридському дербі здолала земляків з "Атлетіко". Таким чином "Реал" перервав серію нічиїх у принциповому протистоянні. Три попередні зустрічі команд завершувались з рахунком – 1:1.

ПСВ – "Арсенал" – 1:7

Голи: Ланг, 43 (пен.) – Тімбер, 18, Нванері, 21, Меріно, 31, Едегор, 47, 43, Троссар, 48, Калафіорі, 85

Вже до середини першого тайму лондонці впевнено лідирували – 3:0. І лише під завісу господарі відповіли одним голом з пенальті. Після відпочинку "Арсенал" і не думав зупинятися. Команда Мікеля Артети продовжила тиснути, і в підсумку досягла розгрому. Тим самим лондонці вписали своє ім'я в історію – вони стали першою командою, яка зуміла забити сім голів у гостьовому матчі плей-офф ЛЧ.

Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині за рахунку – 6:1. А на 81-й навіть мав нагоду відзначитися, але його удар парирував воротар господарів. Проте "каноніри" зуміли забити з Зінченком на полі. Крапку в грі поставив інший захисник – Калафіорі.

"Брюгге" – "Астон Вілла" – 1:3

Голи: Де Кейпер, 12 – Бейлі, 3, Мехеле, 82 (автогол), Асенсіо, 88 (пенальті)

До останньої десятихвилинки на полі була рівна гра. Суперники обмінявшись швидкими голами, а потім, у другому таймі, мали чимало можливостей уразити ворота один одного. А коли, здавалось, усе завершиться мировою, "Брюгге" раптом "поплив". На 82-й хвилині захисник бельгійців Мехеле зрізав м'яч у свої ворота після прострілу. А на 88-й господарі привезли собі пенальті, який реалізував Асенсіо. Так, показавши в цілому непогану гру, "Брюгге" залишився майже без шансів на вихід у чвертьфінал.

"Боруссія" Д – "Лілль" – 1:1

Голи: Адеємі, 22 – Гаральдссон, 68

До перерви більш активними були німці. Вони володіли ініціативою та створили більше моментів. Один з них завершився голом після удару Адеємі. Перед самою перервою "джмелі" відзначилися вдруге, але гол Гросса скасували через офсайд. У другій половині цікавіше виглядали вже гості. Це зрештою втілилось у гол Гаральдссона, який встановив рівновагу в поєдинку.

Матчі-відповіді у всіх чотирьох парах відбудуться в середу, 12 березня.