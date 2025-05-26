Жахлива статистика: понад 2,5 тисячі дітей постраждали через російські атаки

Так, війна щодня завдає непоправного болю українцям, адже від російської агресії гинуть ті, хто мав би жити, мріяти та зростати. Ювенальні прокурори щоденно фіксують наслідки воєнних злочинів, що спрямовані проти найбеззахисніших - українських дітей.

За офіційною інформацією, станом на ранок 26 травня 2025 року внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 630 дітей, ще понад 1960 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Загальна кількість постраждалих - понад 2590.

Найбільше постраждалих зафіксовано в регіонах, які зазнають постійних обстрілів:

Донецька область - 645 дітей;

Харківська область - 492;

Дніпропетровська область - 242;

Херсонська область - 208;

Запорізька область - 181;

Київська область - 146;

Сумська область - 139;

Миколаївська область - 119.

Трагічні події за останню добу вкотре підтверджують: війна забирає життя невинних.

Так, лише 25 травня через російські обстріли загинули троє дітей, ще щонайменше 11 отримали поранення.

Наприклад, у місті Коростишів Житомирської області загинули два хлопчики віком 8 та 17 років та 12-річна дівчинка.

У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний хлопчик.

У Київській області зафіксовано одразу вісім випадків поранення дітей внаслідок російських атак: це дівчатка віком 10, 13 і 17 років, а також хлопчики - 8, 10, 11 і 13 років.

Також у Миколаєві поранено 17-річного хлопця.

Крім того, за даними платформи "Діти війни", станом на 23 травня 2025 року, зниклими безвісти вважаються 40 669 дітей, з яких 19 546 знайдено. Депортованими або примусово переміщеними вважаються 1 324 дитини, з них лише 19 повернуто.

Є і постраждалі від сексуального насильства діти, однак ідентифікувати такі випадки наразі неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.

