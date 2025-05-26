Жахлива статистика: понад 2,5 тисячі дітей постраждали через російські атаки

За час повномасштабної війни в Україні від обстрілів постраждали понад 2590. Найбільше - у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Так, війна щодня завдає непоправного болю українцям, адже від російської агресії гинуть ті, хто мав би жити, мріяти та зростати. Ювенальні прокурори щоденно фіксують наслідки воєнних злочинів, що спрямовані проти найбеззахисніших - українських дітей.
За офіційною інформацією, станом на ранок 26 травня 2025 року внаслідок повномасштабного вторгнення РФ загинули 630 дітей, ще понад 1960 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Загальна кількість постраждалих - понад 2590.
Найбільше постраждалих зафіксовано в регіонах, які зазнають постійних обстрілів:
Трагічні події за останню добу вкотре підтверджують: війна забирає життя невинних.
Так, лише 25 травня через російські обстріли загинули троє дітей, ще щонайменше 11 отримали поранення.
Наприклад, у місті Коростишів Житомирської області загинули два хлопчики віком 8 та 17 років та 12-річна дівчинка.
У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний хлопчик.
У Київській області зафіксовано одразу вісім випадків поранення дітей внаслідок російських атак: це дівчатка віком 10, 13 і 17 років, а також хлопчики - 8, 10, 11 і 13 років.
Також у Миколаєві поранено 17-річного хлопця.
Крім того, за даними платформи "Діти війни", станом на 23 травня 2025 року, зниклими безвісти вважаються 40 669 дітей, з яких 19 546 знайдено. Депортованими або примусово переміщеними вважаються 1 324 дитини, з них лише 19 повернуто.
Є і постраждалі від сексуального насильства діти, однак ідентифікувати такі випадки наразі неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.
Нагадаємо, у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
Крім того, за наявною інформацією, Росія має у резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску. За словами полковника запасу Сергія Стельмаха, більшість з них здатні завдати удару впродовж десятків секунд після отримання наказу.