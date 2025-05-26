Ужасная статистика: более 2,5 тысячи детей пострадали из-за российских атак

Так, война ежедневно наносит непоправимую боль украинцам, ведь от российской агрессии гибнут те, кто должен был бы жить, мечтать и расти. Ювенальные прокуроры ежедневно фиксируют последствия военных преступлений, направленных против самых беззащитных - украинских детей.

По официальной информации, по состоянию на утро 26 мая 2025 года в результате полномасштабного вторжения РФ погибли 630 детей, еще более 1960 получили ранения различной степени тяжести. Общее количество пострадавших - более 2590.

Больше всего пострадавших зафиксировано в регионах, которые подвергаются постоянным обстрелам:

Донецкая область - 645 детей;

Харьковская область - 492;

Днепропетровская область - 242;

Херсонская область - 208;

Запорожская область - 181;

Киевская область - 146;

Сумская область - 139;

Николаевская область - 119.

Трагические события за последние сутки в очередной раз подтверждают: война уносит жизни невинных.

Так, только 25 мая из-за российских обстрелов погибли трое детей, еще по меньшей мере 11 получили ранения.

Например, в городе Коростышев Житомирской области погибли два мальчика в возрасте 8 и 17 лет и 12-летняя девочка.

В Харькове в результате обстрела пострадал 14-летний мальчик.

В Киевской области зафиксировано сразу восемь случаев ранения детей в результате российских атак: это девочки в возрасте 10, 13 и 17 лет, а также мальчики - 8, 10, 11 и 13 лет.

Также в Николаеве ранен 17-летний парень.

Кроме того, по данным платформы "Дети войны", по состоянию на 23 мая 2025 года, пропавшими без вести считаются 40 669 детей, из которых 19 546 найдены. Депортированными или принудительно перемещенными считаются 1 324 ребенка, из них только 19 возвращены.

Есть и пострадавшие от сексуального насилия дети, однако идентифицировать такие случаи пока невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.