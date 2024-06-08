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Жадан, Вакарчук і вся країна. Україна нестандартно презентувала склад на Євро-2024: відео

Фото: Роздягальня "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Керманич національної команди України Сергій Ребров оголосив фінальну заявку на чемпіонат Європи в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обійшовся без кадрових сюрпризів. На Євро-2024 поїдуть всі 26 футболістів, яких викликали на тренувальний збір перед форумом.

Проте, Українська асоціація футболу оригінально підійшла до оголошення переліку виконавців. Перед дедлайном заявок вийшло спеціальне відео, де українці – зірки в різних сферах і менш відомі люди – називають імена обраних. Зокрема, до процесу приєдналися лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і письменник Сергій Жадан.

На Євро-2024 збірна України потрапила до групи F. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Румунії, Бельгії та Словаччини. Перший матч – проти румунської команди 17 червня.

 

 

 

Фінальний склад збірної України на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

 

 

 

До слова, напередодні Україна поступилася збірній Польщі в контрольному поєдинку.

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Святослав ВакарчукСергій РебровСергій ЖаданЄвро 2024Збірна України