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Жадан, Вакарчук и вся страна. Украина нестандартно презентовала состав на Евро-2024: видео

Фото: Раздевалка "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров объявил финальную заявку на чемпионат Европы в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" обошелся без кадровых сюрпризов. На Евро-2024 поедут все 26 футболистов, вызванных на тренировочный сбор перед форумом.

Однако Украинская ассоциация футбола оригинально подошла к оглашению перечня исполнителей. Перед дедлайном заявок вышло специальное видео, где украинцы – звезды в разных областях и менее известные люди – называют имена выбранных. В частности, к процессу присоединились лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и писатель Сергей Жадан.

На Евро-2024 сборная Украины попала в группу F. Там соперниками "сине-желтых" будут сборные Румынии, Бельгии и Словакии. Первый матч – против румынской команды 17 июня.

 

 

 

Финальный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

 

 

 

К слову, накануне Украина уступила сборной Польши в контрольном поединке.

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Святослав ВакарчукСергей РебровСергей ЖаданЕвро 2024Сборная Украины