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Збірна України програла Польщі спаринг перед Євро-2024

Варшава, П'ятниця 07 червня 2024 23:40
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Збірна України програла Польщі спаринг перед Євро-2024 Фото: Артему Довбику довелося несолодко (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України в контрольному матчі зазнала поразки від збірної Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

Польща – Україна – 3:1

Голи: Валюкевіч, 11, Зєліньскі, 16, Романчук, 30 – Довбик, 41

У перші хвилини "синьо-жовті" намагалися контролювати м'яч, але потім швидко пропустили від "Кадри" двічі. Спершу Валюкевіч із відскоку після стандарту проштовхнув м'яч за лінію. А потім Зєліньскі прострілом від кута штрафного поцілив під дальню стійку.

Підопічні Сергія Реброва опинилися в нокдауні та пропустили втретє вже на 30-й хвилині. Це Романчук із лінії воротарського майданчика головою замкнув навіс із кутового. Лише перед перервою українська збірна розмочила рахунок – Довбик із півкола штрафного потужно пробив у кут.

На старті другої половини на два моменти збірної Польщі "синьо-жовті" відповіли однією змарнованою нагодою. Якщо Скураш пробив над воротами з кількох метрів, то Зєліньскі розім'яв Бущана дальнім ударом. У відповідь Довбик після проходу відправив м'яч поруч зі стійкою.

Утім, пожвавішала гра збірної України лише під завісу зустрічі. Ось Судаков із гострого кута поцілив у Скорпускі, а згодом Зінченко після передачі Сидорчука з меж штрафного пробив над дев'яткою воріт. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

Склад збірної України: Бущан – Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко (Зінченко, 46) – Маліновський (Михайліченко, 70), Сидорчук – Ярмоленко (Циганков, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Зубков (Мудрик, 70) – Довбик (Ванат, 77)

До слова, напередодні олімпійська збірна України розгромила Італію U-21 на Турнірі Моріса Ревелло.

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