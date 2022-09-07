ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жабер и Гарсия стали первыми полуфиналистками US Open

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 07 сентября 2022 10:57
Жабер и Гарсия стали первыми полуфиналистками US Open Фото: Каролин Гарсия впервые пробилась в 1/2 финала мэйджора (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Победами Онс Жабер и Каролин Гарсии завершились первые поединки 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, женщины, 1/4 финала

Жабер – Томлянович – 2:0 (6:4, 7:6)

Гауфф – Гарсия – 0:2 (3:6, 4:6)

Жабер и Томлянович начали на равных. Но в третьем гейме туниска оформила первый брейк и создала себе минимальный отрыв в стартовой партии. В середине сета соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на своих подачах. Это вместе с созданным Жабер запасом ранее позволили закрыть партию в свою пользу.

Второй сет оказался значительно веселее. На корте начались настоящие качели. Лидировала Жабер (2:0, 3:2), была ничья (3:3), вела и Томлянович (3:5, 5:6). Но все в итоге завершилось тай-брейком. Там верх взяла тунисская теннисистка, реализовав со второй попытки матч-пойнт.

Во втором четвертьфинале весомую заявку на успех Гарсия сделала со старта. Француженка оформила два брейка на подаче Гауфф и неожиданно крупно повела 4:0. Американка быстро пришла в себя и попыталась навязать борьбу (3:5), но наверстать потерянное уже было поздно.

Во втором сете Гарсия "ограничилась" одним брейком. Однако со стабильным набором очков на собственной подаче и одного такого достижения за партию достаточно для победы. Так и случилось – Гауфф сопротивлялась более 50 минут, но отыграться не смогла и завершила выступления на домашнем мэйджоре.

Именно Жабер и Гарсия определят первую финалистку US Open этого года. Поединок состоится 9 сентября.

К слову, накануне сборная Украины объявила заявку команды на Кубок Дэвиса-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО