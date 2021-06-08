На ж/д станции в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном, он погиб

В Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате инцидента он погиб.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что во второй половине дня поступила информация о том, что в Соломенском районе столицы на железнодорожной станции "Караваевы дачи" между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина. На место направили спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет было деблокировано и передано службе "103". Обстоятельства трагического случая устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.