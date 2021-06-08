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На ж/д станции в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном, он погиб

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Киев, Вторник 08 июня 2021 16:59
На ж/д станции в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном, он погиб Фото: инцидент произошел на станции "Караваевы дачи" (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате инцидента он погиб.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что во второй половине дня поступила информация о том, что в Соломенском районе столицы на железнодорожной станции "Караваевы дачи" между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина. На место направили спасателей аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет было деблокировано и передано службе "103". Обстоятельства трагического случая устанавливать правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в Киеве пассажир упал под поезд на станции метро "Арсенальная", чем остановил работу "красной" ветки метро. Его достали и госпитализировали.

А уже в июне харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Машинист успел вовремя затормозить. С пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работало в обычном режиме, на график движения поезда инцидент не повлиял.

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