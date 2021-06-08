ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На станції в Києві чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, він загинув

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 червня 2021 16:59
На станції в Києві чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, він загинув Фото: інцидент стався на станції "Караваєві дачі" (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

У Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.

Про це в Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в другій половині дня надійшла інформація про те, що в Солом'янському районі столиці на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном залізничного складу заблоковано чоловіка. На місце направили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні в Києві пасажир впав під потяг на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його дістали і госпіталізували.

А вже в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ поезд загибель
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив