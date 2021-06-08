На станції в Києві чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, він загинув
У Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.
Про це в Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що в другій половині дня надійшла інформація про те, що в Солом'янському районі столиці на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном залізничного складу заблоковано чоловіка. На місце направили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
"За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в травні в Києві пасажир впав під потяг на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його дістали і госпіталізували.
А вже в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.