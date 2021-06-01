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В харьковском метро пассажир бросился под колеса поезда

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Харьков, Вторник 01 июня 2021 12:47
В харьковском метро пассажир бросился под колеса поезда Фото: в метро Харькова иностранец бросился под поезд (metro.kh)
Автор: РБК-Украина

В харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Происшествие произошло вечером, 31 мая. Машинист поезда успел вовремя затормозить.

Об этом сообщает пресс-служба харьковского метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Сегодня в 21:18 на станции" Алексеевская "пассажир прыгнул на рельсы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работает в обычном режиме, на график движения поезда указанное событие не повлияло.

В свою очередь представители харьковского метрополитена обратились к пассажирам с просьбой соблюдать правила пользования метрополитеном.

Напомним, что в Киеве пассажир упал под поезд на станции метро "Арсенальная", чем остановил работу "красной" ветки метро. Его вытащили, а движение метро возобновили.

Ранее стало известно, что в киевском метрополитене на станции "Дарница" человек упал на рельсы.

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