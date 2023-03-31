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"Зґвалтування міжнародного права": Подоляк про головування Росії в Радбезі ООН

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Київ, П'ятниця 31 березня 2023 13:48
"Зґвалтування міжнародного права": Подоляк про головування Росії в Радбезі ООН Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Головування Росії в Радбезі ООН є черговим зґвалтуванням міжнародного права. Країна агресор не може очолювати головний безпековий орган у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Головування РФ у Раді безпеки ООН із 1 квітня - це чергове зґвалтування міжнародного права. Суб’єкт, який веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, знищує Статут ООН, нехтує ядерною безпекою, не може очолювати головний безпековий орган у світі", - написав він.

Нагадаємо, що з 1 квітня Росія стає головою Ради безпеки ООН. У відповідь на що Україна закликала процедурно загнати країну-агресора в кут та не дати можливість просувати хибні наративи про війну проти України.

Крім того, в МЗС розповіли, що планують разом з партнерами привертати увагу до нелегітимності перебування Росії в РБ ООН шляхом колективних демаршів та інших кроків.

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