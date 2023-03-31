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"Изнасилование международного права": Подоляк о председательстве России в Совбезе ООН

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Киев, Пятница 31 марта 2023 13:48
"Изнасилование международного права": Подоляк о председательстве России в Совбезе ООН Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Председательство России в Совбезе ООН является очередным изнасилованием международного права. Страна агрессор не может возглавлять главный орган безопасности в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля - это очередное изнасилование международного права. Субъект, ведущий агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью, не может возглавлять главный орган безопасности в мире", - написал он.

Напомним, что с 1 апреля Россия становится председателем Совбеза ООН. В ответ на что Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Кроме того, в МИДе рассказали, что планируют вместе с партнерами привлекать внимание к нелегитимности пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов.

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