Як Україна планує заважати головуванню Росії в Радбезі ООН: пояснення МЗС

Перешкодити російському головуванню навряд чи вийде, оскільки воно передбачене графіком роботи РБ ООН. Однак, як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна працює над тим, щоб країна-агресор була виключена з Радбезу і з ООН загалом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй".

"Ми систематично працюємо над доведенням нелегітимності перебування Росії в ООН. Вона має бути загнана в кут існуючими юридичними процедурами, щоб не мати змоги розповсюджувати брехню про війну в Україні і зловживати своїм головуванням", - пояснював Кулеба під час онлайн-дискусії, присвяченої темі вигнання Росії з Радбезу ООН.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі виданню зазначив, що Україна планує разом з партнерами привертати увагу до нелегітимності перебування Росії в РБ ООН шляхом колективних демаршів та інших кроків.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, якщо РФ все ж буде головувати в Радбезі ООН з 1 квітня, то її потрібно процедурно загнати в кут та не дати можливість просувати хибні наративи про війну проти України.

Додамо, як заявили нещодавно в США, поки нібито немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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