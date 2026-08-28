Згоріли тисячі книг: Росія вдарила по складу популярних видавництв на Київщині

Що сталося зі складом Vivat

Склад видавництва розташовувався на території "Нової пошти" у Святопетрівському. Пожежу там досі гасять, а масштаб втрат ще уточнюють.

Крім книжок самого Vivat, вогонь знищив і продукцію партнерів - книгарень Readeat та Book.ua, які також зберігали там свій товар.

Як зараз працює видавництво

Попри втрату складу, Vivat не зупиняє роботу. Офлайн-книгарні видавництва відкриті, а електронні та аудіокнижки залишаються доступними для читачів.

Інтернет-магазин Readeat повідомив, що відправка замовлень призупинена. У компанії пояснили, що їм потрібен час, аби оцінити наслідки атаки і зрозуміти, як відновити відправки.

"Кожна коробка була чиїмось очікуванням, подарунком, давно омріяною книжкою", - написали в Readeat.

Офлайн-книгарні Readeat, попри це, теж продовжують працювати.