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Згоріли разом зі своїм планом. ЗСУ ліквідували "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 16:21
Згоріли разом зі своїм планом. ЗСУ ліквідували "вагнерівців" на Бахмутському напрямку Фото: ЗСУ ліквідували "вагнерівців" на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Бахмутському напрямку "вагнерівці" намагались захопити нові позиції. Однак вони згоріли разом зі своїм планом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила "вагнерівців" з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. Проте наші бійці діяли на випередження. Раптовим ударом у фланг російських найманців знищено", - пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники також нещодавно знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

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