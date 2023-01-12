Згоріли разом зі своїм планом. ЗСУ ліквідували "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку "вагнерівці" намагались захопити нові позиції. Однак вони згоріли разом зі своїм планом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила "вагнерівців" з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. Проте наші бійці діяли на випередження. Раптовим ударом у фланг російських найманців знищено", - пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прикордонники також нещодавно знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

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