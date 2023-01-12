Сгорели вместе со своим планом. ВСУ ликвидировали "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении "вагнеровцы" пытались захватить новые позиции. Однако они сгорели вместе со своим планом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"На Бахмутском направлении аэроразведка ГНСУ обнаружила "вагнеровцев" с тяжелым вооружением. Те планировали захватить новые позиции. Однако наши бойцы действовали на опережение. Внезапным ударом во фланг российских наемников уничтожен", - пишет пресс-служба ГНСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пограничники также недавно уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре из крупнокалиберных пулеметов.

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