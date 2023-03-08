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Не згодні йти на смерть. Серед мобілізованих росіян різко зростає невдоволення, - Генштаб

Новость на русском →
Середа 08 березня 2023 18:44
Не згодні йти на смерть. Серед мобілізованих росіян різко зростає невдоволення, - Генштаб Фото: російські мобілізовані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі відзначається різке зростання невдоволення серед мобілізованих росіян діями керівного складу. "Тиловики" відмовляються йти на смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до Збройних сил Росії. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду", - пише Генеральний штаб.

Зазначається, що дії керівного складу Росії лише збільшують кількість втрат серед російських окупантів, внаслідок чого "тиловики" відмовляються йти помирати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Медіазони", у Росії під час "часткової мобілізації" могли набрати на війну проти України близько 527 тисяч осіб.

Тим часом за минулу добу наші воїни знищили ще близько 700 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 155 530 військових.

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