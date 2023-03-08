Не згодні йти на смерть. Серед мобілізованих росіян різко зростає невдоволення, - Генштаб

Наразі відзначається різке зростання невдоволення серед мобілізованих росіян діями керівного складу. "Тиловики" відмовляються йти на смерть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до Збройних сил Росії. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду", - пише Генеральний штаб. Зазначається, що дії керівного складу Росії лише збільшують кількість втрат серед російських окупантів, внаслідок чого "тиловики" відмовляються йти помирати.