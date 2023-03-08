ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не согласны идти насмерть. Среди мобилизованных россиян резко растет недовольство, - Генштаб

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 18:44
Не согласны идти насмерть. Среди мобилизованных россиян резко растет недовольство, - Генштаб Фото: российские мобилизованные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас отмечается резкий рост недовольства среди мобилизованных россиян действиями руководящего состава. "Тыловики" отказываются идти на смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в Вооруженные силы России. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", - пишет Генеральный штаб.

Отмечается, что действия руководящего состава России только увеличивают количество потерь среди российских оккупантов, в результате чего "тыловики" отказываются идти умирать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Медиазоны", в России во время "частичной мобилизации" могли набрать на войну против Украины около 527 тысяч человек.

Тем временем за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 700 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 155 530 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу