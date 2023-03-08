Не согласны идти насмерть. Среди мобилизованных россиян резко растет недовольство, - Генштаб

Сейчас отмечается резкий рост недовольства среди мобилизованных россиян действиями руководящего состава. "Тыловики" отказываются идти на смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в Вооруженные силы России. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", - пишет Генеральный штаб. Отмечается, что действия руководящего состава России только увеличивают количество потерь среди российских оккупантов, в результате чего "тыловики" отказываются идти умирать.