Число мобілізованих росіян на війну може перевищувати 500 тисяч, - "Медіазона"

У Росії під час "часткової мобілізації" могли набрати на війну проти України більше заявленої владою цифри в 300 тисяч осіб. Мова може йти про понад 527 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Такі дані опублікувало видання, провівши власне розслідування. Зокрема, ще у жовтні "Медіазона" запропонувала оцінювати кількість мобілізованих на війну за кількістю весіль. Оскільки тоді людям із повістками дозволили одружуватися одним днем, без обов'язкового місячного очікування.

Зазначається, що цим масово скористалися мобілізовані, які тривалий час жили разом, але не оформляли свої стосунки. Тобто, йдеться про людей, яких заведено називати співмешканцями.

Оскільки, як пише "Медіазона", подружжя, на відміну від співмешканок, одержують можливість дізнаватися про своїх чоловіків, які перебувають на фронті, а також розраховувати на компенсації у разі їхньої загибелі на фронті.

Видання зазначає, наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що мобілізацію завершено і разом з ним потік прес-релізів про весілля, який масово поширювався, також припинили широко просувати.

Але "Медіазона" звертає увагу, що одруження, оформлені одним днем, все ж продовжились.

Зокрема, російське видання посилається на дані Росстату, які показують різке збільшення кількості реєстрацій шлюбу в 2022 році порівняно з попереднім роком.

При цьому в листопаді їх було більше на 45 тисяч, ніж роком раніше, а в грудні - на 16 тисяч. Але видання звертає увагу, що не у всіх випадках йдеться про мобілізованих.

Видання вирахувало можливу кількість мобілізованих на підставі даних із 50 регіонів, в яких одружилися майже 25 тисяч чоловіків, які отримали повістку.

Разом з тим, зібравши дані про кількість чоловіків призовного віку, які не перебували у шлюбі, розслідування "Медіазони" дійшло до висновку, що в цих регіонах призвали близько 240 тисяч осіб, а по всій Росії - ця цифра становить близько 525 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

При цьому в розвідці Німеччині вважають, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

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