Без згоди другого з батьків: як виїхати з дитиною за кордон у 2025 році

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків без згоди іншого - через дію воєнного стану. Виїзд у складі групи чи дітей-сиріт також регулюється окремими правилами. Юрист радить завчасно перевіряти документи, щоб уникнути проблем на кордоні.

Також ми розповідали, що хлопці віком 16-17 років зазвичай можуть виїжджати з України безперешкодно, але іноді прикордонники можуть вимагати додаткові документи. Для чоловіків 18-60 років діють обмеження через воєнний стан, однак є винятки - наприклад, непридатність до служби, багатодітність або робота у критично важливих сферах.

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