За даними російських ЗМІ, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів президенту Росії Володимиру Путіну про виконання "плану Генштабу", який передбачає масовані удари "у відповідь" по обраних об'єктах.

Удари по енергетиці та ВПК

Генштаб РФ стверджує, що метою атак є елементи інфраструктури, що забезпечують функціонування українського військово-промислового комплексу та енергетичні вузли.

Російські офіційні особи підкреслюють, що саме по цих об'єктах тривають "масштабні удари у відповідь".

Підготовка до нових масованих атак

Згідно з російськими повідомленнями, ЗС РФ готуються до чергової хвилі ударів по інфраструктурних об'єктах України.

Під час візиту президента Росії на один із пунктів управління Об'єднаного угруповання військ Герасимов наголосив на необхідності продовження атак з метою "забезпечення завдань оборони та підтримки військово-промислового комплексу".

Реакція і контекст

Атаки тривають в умовах загострення бойових дій на різних напрямках фронту, і російська сторона розглядає їх як "відповідні" на дії України.

У повідомленнях підкреслюється стратегічна значущість кожного удару для виконання завдань, поставлених Генштабом.

Таким чином, російські офіційні джерела фіксують системний вплив на ключові об'єкти інфраструктури України та мають намір підтримувати тиск у рамках затвердженої лінії дій.