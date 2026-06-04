Згадки про волю та козаків: Бібліотека Вернадського отримала унікальні стародруки з ЄС

До Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського передали рідкісні європейські стародруки XVII-XVIII століть, у яких містяться згадки про Україну, її народ та боротьбу за незалежність.
Про РБК-Україна розповіли в Ukraine Wow.
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Йдеться про видання французького філософа Вольтера, дипломата П'єра Шевальє та англійського мандрівника Джозефа Маршалла. Ці книги були знайдені за кордоном у приватних колекціонерів, їх викупила компанія Visa і тепер вони поповнили фонди Національної бібліотеки.
Одним із найцінніших надходжень стало двотомне видання 1731 року "Історія Карла XII, короля Швеції", у якому Вольтер описав події Північної війни, союз гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем та Полтавську битву.
У своїй праці філософ називав Росію Московією та чітко відділяв її від України. Він також писав про прагнення українців до незалежності.
"Україна завжди мала натхнення бути вільною", - зазначав Вольтер.
Дослідники наголошують, що ця книга формувала уявлення європейців про Україну у XVIII столітті та підтверджувала її існування як окремої політичної сили на карті Європи.
Ще одним цінним виданням стала праця французького офіцера та дипломата П'єра Шевальє, опублікована у 1663 році.
Автор багато років спостерігав за подіями часів Богдана Хмельницького та детально описав побут, звичаї, військову організацію й політичне життя козаків.
Особливу цінність книги історики вбачають у тому, що Шевальє не ототожнював українців із московитами, а розглядав їх як окремий народ зі своєю землею, мовою та політичними амбіціями.
У своїх записах він називав Київ, Чернігів, Переяслав, Чигирин, Черкаси та інші українські міста важливими центрами козацької держави.
Колекцію також поповнила чотиритомна праця англійського мандрівника Джозефа Маршалла, який відвідав Україну у 1770 році. Під час подорожі він побував у Чернігові, Києві та Очакові, а після повернення видав книгу про свої враження від України.
Маршалл описував українські землі як родючі, добре господаровані та безпечні. Київ він називав одним із найвизначніших міст, які бачив у Російській імперії, а саму Україну порівнював із найкращими провінціями Англії.
"Я ще не бачив такої країни, яка б так дуже була схожа на найкращі провінції Англії, як це я зауважив в Україні", - писав мандрівник.
У Національній бібліотеці імені Вернадського повідомили, що користувачі зможуть ознайомитися зі стародруками у читальному залі відділу рідкісних видань. Також книги планують оцифрувати та зробити доступними для дослідників і читачів з різних країн світу.
За словами представників бібліотеки, ці видання допомагають зрозуміти, якою Україну бачили європейці кілька століть тому та як формувався її образ у світовій історії.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українські бібліотеки продовжують оцифровувати свої фонди та створюють Єдину національну бібліографічну базу й Національну електронну бібліотеку. Водночас у бібліотеках наголошують, що електронні ресурси не замінять друковані книги, а лише доповнюватимуть їх.
Також ми розповідали, скільки бібліотек знищили росіяни в Україні за час війни.