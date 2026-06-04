Згадки про волю та козаків: Бібліотека Вернадського отримала унікальні стародруки з ЄС

Головне: Історичний скарб: Бібліотека Вернадського отримала рідкісні європейські стародруки XVII-XVIII століть, знайдені за кордоном у приватних колекціях.

Бібліотека Вернадського отримала рідкісні європейські стародруки XVII-XVIII століть, знайдені за кордоном у приватних колекціях. Вольтер про свободу: У книзі 1731 року французький філософ описав союз Мазепи зі шведським королем і наголосив, що "Україна завжди мала натхнення бути вільною".

У книзі 1731 року французький філософ описав союз Мазепи зі шведським королем і наголосив, що "Україна завжди мала натхнення бути вільною". Козаки як окремий народ: Французький дипломат П'єр Шевальє у праці 1663 року детально описав державу Хмельницького та чітко відділив українців від московитів.

Французький дипломат П'єр Шевальє у праці 1663 року детально описав державу Хмельницького та чітко відділив українців від московитів. Порівняння з Англією: Англієць Джозеф Маршалл, який подорожував Україною у 1770 році, назвав її землі багатими та схожими на найкращі провінції Англії.

Англієць Джозеф Маршалл, який подорожував Україною у 1770 році, назвав її землі багатими та схожими на найкращі провінції Англії. Доступність для кожного: Стародруки можна буде переглянути в читальному залі рідкісних видань, а згодом їх оцифрують для онлайн-доступу.

Йдеться про видання французького філософа Вольтера, дипломата П'єра Шевальє та англійського мандрівника Джозефа Маршалла. Ці книги були знайдені за кордоном у приватних колекціонерів, їх викупила компанія Visa і тепер вони поповнили фонди Національної бібліотеки.

Вольтер писав про прагнення України до свободи

Одним із найцінніших надходжень стало двотомне видання 1731 року "Історія Карла XII, короля Швеції", у якому Вольтер описав події Північної війни, союз гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем та Полтавську битву.

У своїй праці філософ називав Росію Московією та чітко відділяв її від України. Він також писав про прагнення українців до незалежності.

"Україна завжди мала натхнення бути вільною", - зазначав Вольтер.

Дослідники наголошують, що ця книга формувала уявлення європейців про Україну у XVIII столітті та підтверджувала її існування як окремої політичної сили на карті Європи.

Французький дипломат описав українців як окремий народ

Ще одним цінним виданням стала праця французького офіцера та дипломата П'єра Шевальє, опублікована у 1663 році.

Автор багато років спостерігав за подіями часів Богдана Хмельницького та детально описав побут, звичаї, військову організацію й політичне життя козаків.

Особливу цінність книги історики вбачають у тому, що Шевальє не ототожнював українців із московитами, а розглядав їх як окремий народ зі своєю землею, мовою та політичними амбіціями.

У своїх записах він називав Київ, Чернігів, Переяслав, Чигирин, Черкаси та інші українські міста важливими центрами козацької держави.

Англійський мандрівник порівнював Україну з Англією

Колекцію також поповнила чотиритомна праця англійського мандрівника Джозефа Маршалла, який відвідав Україну у 1770 році. Під час подорожі він побував у Чернігові, Києві та Очакові, а після повернення видав книгу про свої враження від України.

Маршалл описував українські землі як родючі, добре господаровані та безпечні. Київ він називав одним із найвизначніших міст, які бачив у Російській імперії, а саму Україну порівнював із найкращими провінціями Англії.

"Я ще не бачив такої країни, яка б так дуже була схожа на найкращі провінції Англії, як це я зауважив в Україні", - писав мандрівник.

Книги зможуть побачити відвідувачі бібліотеки

У Національній бібліотеці імені Вернадського повідомили, що користувачі зможуть ознайомитися зі стародруками у читальному залі відділу рідкісних видань. Також книги планують оцифрувати та зробити доступними для дослідників і читачів з різних країн світу.

За словами представників бібліотеки, ці видання допомагають зрозуміти, якою Україну бачили європейці кілька століть тому та як формувався її образ у світовій історії.