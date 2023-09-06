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Згадка про Суровікіна зникла з сайту Міноборони РФ

Фото: Сергій Суровікін, колишній головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони Росії прибрало зі свого сайту згадку про Сергія Суровікіна, який обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, станом на 19 червня профіль Суровікіна все ще знаходився на сайті Міноборони країни-агресора, але зараз там його вже немає.

 

Фото: профілю Суровікіна більше немає на сайті Міноборони РФ (news.sky.com)

Варто зауважити, що колишній головнокомандувач ВКС РФ зник не лише з сайту відомства, а й з публічного простору після того, як найманці приватної військової компанії "Вагнера" здійснили невдалу спробу державного перевороту в Росії.

Затримання Суровікіна

Нагадаємо, після невдалого бунту Євгена Пригожина у ЗМІ почали активно розповсюджувати інформацію про те, що Суровікін був затриманий російськими правоохоронцями.

Генерала підозрювали у тому, що він підтримував бунтівників.

Декілька тижнів тому російський журналіст Олексій Венедиктов стверджував, що російський диктатор Володимир Путін зняв Суровікіна з посади головнокомандувача ВКС.

При цьому 5 вересня з'явилася інформація про те, що генерала звільнили з-під варти. Поки що офіційного підтвердження таких даних немає.

 

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