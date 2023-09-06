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Упоминание о Суровикине пропало с сайта Минобороны РФ

Фото: Сергей Суровикин, бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны России убрало со своего сайта упоминание о Сергее Суровикине, который занимал должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, по состоянию на 19 июня профиль Суровикина все еще находился на сайте Минобороны страны-агрессора, но сейчас там его уже нет. 

 

Фото: профиля Суровикина больше нет на сайте Минобороны РФ (news.sky.com)

Стоит заметить, что бывший главнокомандующий ВКС РФ пропал не только с сайта ведомства, но и с публичного пространства после того, как наемники частной военной компании "Вагнера" совершили неудачную попытку государственного переворота в России. 

Задержание Суровикина

Напомним, после неудачного бунта Евгения Пригожина в СМИ начали активно распространять информацию о том, что Суровикин был задержан российскими правоохранителями. 

Генерала подозревали в том, что он поддерживал мятежников. 

Несколько недель назад российский журналист Алексей Венедиктов утверждал, что российский диктатор Владимир Путин снял Суровикина с должности главнокомандующего ВКС. 

При этом 5 сентября появилась информация о том, что генерала освободили из-под стражи. Пока официального подтверждения таких данных нет. 

 

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