Суровікіна звільнили з-під варти, - New York Times

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times , яке отримало інформацію від двох анонімних американських чиновників і людини, близької до Міністерства оборони Росії.

Генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником Пригожина і який отримав прізвисько "Генерал Армагеддон" за свою жорстоку тактику в Сирії, зник з поля зору в червні після того, як лідер найманців і члени його групи "Вагнера" виступили проти російського військового керівництва.

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь дізнався про заколот, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому Суровікін, який невпевнено виглядав, закликає найманців "Вагнера" відступити.

Офіційні особи США заявили, що хоча генерал Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на його пересування або інші обмеження, введені російською владою.

Генерала Суровікін було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця, повідомила людина, близька до Міноборони Росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.

Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказало анонімне джерело. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерала Суровікін було офіційно відсторонено з посади голови Повітряно-космічних сил Росії.

У понеділок генерал Суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак. На фотографії генерал у цивільному, у темних окулярах, капелюсі та сорочці на ґудзиках йде вулицею поряд із дружиною. За фотографією важко зрозуміти місцезнаходження.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім'єю, в Москві", - йдеться у повідомленні на каналі в Telegram, пов'язаному з Собчаком.

Олексій Венедиктов, який очолював ліберальну радіостанцію "Ехо Москви" доти, доки Кремль не закрив її минулого року, пізно ввечері в понеділок написав, що генерал Суровікін перебуває вдома зі своєю родиною.

"Генерал Суровікін вдома з сім'єю. У відпустці та у розпорядженні міністерства оборони", - написав Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

Заколот Пригожина

З жовтня 2022 року до січня 2023 року генерал Суровікін командував російськими силами в Україні. Він займався виведенням російських військ з Херсона і перехід до оборонної стратегії, яка включала будівництво величезної оборонної стіни, відомої як "лінія Суровікіна", яка перешкоджала українським силам у їхньому контрнаступі.

Пригожин знав генерала Суровікіна, тому що найманці "Вагнера" служили в Сирії у складі російських військ, коли він був там найвищим командувачем. Лідер найманців високо оцінив призначення генерала минулого року, назвавши його легендарною фігурою та найздібнішим командиром у російській армії.

Але в січні Кремль усунув генерала Суровікіна, призначивши начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова командувачем, який курирує сили в Україні. Ця зміна ознаменувала початок втрати влади Пригожина, який невдовзі зіткнувся з генералом Герасимовим та російським міністром оборони Сергієм Шойгу, оскільки сили "Вагнера" зазнали тяжких втрат, намагаючись взяти українське місто Бахмут.

Ця напруженість зрештою призвела до того, що Пригожин розпочав короткочасний заколот, який, за його словами, був спрямований на усунення двох керівників російського військового відомства оборони, а не на повалення президента Володимира Путіна.

У липні, коли виникли чутки про місцезнаходження генерала Суровікіна, один із провідних депутатів російського парламенту, який очолює комітет із оборони, повідомив репортеру, що генерал "відпочиває".