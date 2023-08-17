Згадка про незалежність дошкуляє Росії. ГУР допускає можливість провокацій 24 серпня

За словами Юсова, від початку повномасштабного вторгнення українці живуть в режимі абсолютної зосередженості й мобілізації зусиль.

"На межі можливостей захищається українське небо, проводяться контрдиверсійні заходи, контррозвідувальні по всій країні й в будні, і у свята", - сказав Юсов та додав, що Росії згадка про незалежну Україну є "особливо дошкульною".

Юсов зауважив, що ризик провокацій на День Незалежності є, однак, як й в інші дні, цивільні та військові повинні бути готові до них, оскільки Росія здійснює ракетні удари не лише у святкові дні.

"І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і засобів, який у них є, вони вже використали в цій злочинній, геноцидній війні проти українців", - додав представник ГУР.

Чого очікувати на День Незалежності?

Як відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні.

Раніше Ігнат казав, що у ці дні наші бійці будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.