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Згадка про незалежність дошкуляє Росії. ГУР допускає можливість провокацій 24 серпня

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В розвідці допускають можливість російських провокацій на День Незалежності України. Закликали українців не нехтувати власною безпекою.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами Юсова, від початку повномасштабного вторгнення українці живуть в режимі абсолютної зосередженості й мобілізації зусиль.

"На межі можливостей захищається українське небо, проводяться контрдиверсійні заходи, контррозвідувальні по всій країні й в будні, і у свята", - сказав Юсов та додав, що Росії згадка про незалежну Україну є "особливо дошкульною". 

Юсов зауважив, що ризик провокацій на День Незалежності є, однак, як й в інші дні, цивільні та військові повинні бути готові до них, оскільки Росія здійснює ракетні удари не лише у святкові дні. 

"І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і засобів, який у них є, вони вже використали в цій злочинній, геноцидній війні проти українців", - додав представник ГУР. 

Чого очікувати на День Незалежності? 

Як відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські терористи відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, у зв'язку з чим День Незалежності черговий "скрєпний" привід завдати удар по Україні.

Раніше Ігнат казав, що у ці дні наші бійці будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

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