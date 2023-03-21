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Згадав про Закарпаття. Глава МЗС Угорщини осоромився заявою про рух України до НАТО та ЄС

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина погрожує блокувати інтеграційний рух України до НАТО та Європейського союзу через нібито недотримання прав закарпатських угорців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Угорщини Петера Сійярто під час пресконференції у Брюсселі.

Він заявив, що Угорщині кілька років вдавалося блокувати проведення

Сійярто погрожує, що Угорщина буде і надалі блокувати інтеграційний прогрес України.

Угорщина не підтримуватиме будь-який значущий інтеграційний підхід до НАТО чи ЄС, доки там не будуть відновлені права угорської національної громади", - заявив він.

Проте сам Сійярто повідомив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення зустрічі 4-5 квітня.

Крім того, угорський міністр вкотре прокоментував війну Росії проти України, заявивши, що НАТО не повинно стати учасником конфлікту.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини закликав негайно припинити вогонь в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден повинні зустрітися та обговорити Україну, "зробивши послугу людству".

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