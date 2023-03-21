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Вспомнил о Закарпатье. Глава МИД Венгрии оконфузился заявлением о движении Украины в НАТО и ЕС

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия угрожает блокировать интеграционное движение Украины в НАТО и Европейский союз из-за якобы несоблюдения прав закарпатских венгров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто во время пресс-конференции в Брюсселе.

Он заявил, что Венгрии несколько лет удавалось блокировать проведение

Сийярто угрожает, что Венгрия будет и дальше блокировать интеграционный прогресс Украины.

Венгрия не будет поддерживать какой-либо значимый интеграционный подход к НАТО или ЕС, пока там не будут восстановлены права венгерской национальной общины", - заявил он.

Однако сам Сийярто сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение встречи 4-5 апреля.

Кроме того, венгерский министр в очередной раз прокомментировал войну России против Украины, заявив, что НАТО не должно стать участником конфликта.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии призвал немедленно прекратить огонь в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить Украину, "оказав услугу человечеству".

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ВенгрияМИД УкраиныЗакарпатьеНАТОЕвросоюз