Згадав Рейгана. Туск розкритикував Сенат США через вагання щодо надання допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Twitter 8 лютого.

"Дорогі сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас повернути собі свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно", - написав він.

Блокування законопроекту щодо допомоги Україні в Сенаті

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, республіканці висунули умови демократам щодо схвалення допомоги Україні. Йдеться про безпеку кордону. Так, республіканці погрожують відмовитися від допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити імміграційне законодавство США. Також серед вимог - відновлення частини стіни на кордоні між США та Мексикою, скорочення кількості осіб, які отримують "гуманітарний пароль" для в'їзду до США, та ускладнення правил отримання притулку для мігрантів. Демократи своєю чергою відмовляються підтримати такі вимоги.

Як раніше писало Politico, Україна стала своєрідною заручницею 30-річної суперечки республіканців та демократів щодо кордонів.