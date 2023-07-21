Згадав контрнаступ, Польщу і Сталіна. Путін видав чергову порцію абсурду

Путін під час засідання стверджував, що результатів контрнаступу України нібито немає. При цьому диктатор запевнив росіян, що "західні куратори розчаровані" цим.

Сталін та Польща

Крім того, глава Кремля заявив про створення польсько-литовсько-українського з’єднання. Він побачив у цьому "загрозу окупації Західної України".

"Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР", - сказав диктатор.

Путін заявив, що Польща "має подякувати СРСР за відновлення незалежності", бо нібито завдяки диктатору Сталіну вона отримала у подарунок західні землі.

Погрози та Білорусь

Російський диктатор вигадав, що Польща під "натовською парасолькою" хоче сформувати коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт, щоб "потім відірвати собі жирніший шматок" України.

"Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", - сказав він.

Путін традиційно не втримався і від погроз, заявивши, що агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Росії.

"На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами. Скажу одне - це дуже небезпечна гра, і авторам подібних планів варто замислитись про наслідки", - сказав диктатора.

Конфлікт РФ та Польщі

Нагадаємо, Польща від початку повномасштабного вторгнення РФ активно підтримує Україну. Варшава надала нашій країні військову, фінансуву, гуманітарну допомогу, активно підтримує санкції ЄС проти Росії. Також Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО.

При цьому польська влада активно критикує та засуджує Росію за злочинне вторгнення та агресію проти України.

Нещодавно РФ заявила, що закриє консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Польська сторона пообіцяла відповісти тим самим.

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