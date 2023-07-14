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Росія закриває консульство Польщі, Варшава погрожує відповісти тим самим

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П'ятниця 14 липня 2023 12:58
Росія закриває консульство Польщі, Варшава погрожує відповісти тим самим Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава пригрозила відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві", - пише видання.

Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Реакція Польщі

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття Росією консульства.

"Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку Росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же", - відзначив прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія тим часом може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку.

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