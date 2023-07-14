Росія закриває консульство Польщі, Варшава погрожує відповісти тим самим

Російська Федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії". Варшава пригрозила відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Интерфакс ".

"Такого кроку вжито у відповідь на недружні антиросійські дії Варшави, зокрема - вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві", - пише видання.

Також зазначається, що рішення щодо закриття консульства вже було затверджено урядом.

Реакція Польщі

Як відзначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава підготує аналогічні кроки у разі закриття Росією консульства.

"Ми регулярно отримуємо інформацію про агресивні дипломатичні дії з боку Росії. Якщо врешті-решт дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші представництва, ми відповімо тим же", - відзначив прем'єр.