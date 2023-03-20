Згадали Україну. Путін і Сі Цзіньпін перед зустріччю в Москві написали про відносини РФ і Китаю

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін перед зустріччю у Москві написали статті про відносини їх двох країн. Не обійшлося в них і без згадки про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Сі Цзіньпіня "Російській газеті" та статтю Путіна для видання "Женьмінь жибао".
Початок статті китайського лідера починається із хвалебних висловлювань про те, що його візит до Росії "націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру".
"Я готовий разом із президентом Володимиром Путіним намітити нові плани та заходи в ім'я відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії", - заявив Сі Цзіньпін.
Стосовно війни в Україні, то Сі Цзіньпінь у своїй манері не називає це прямо російською агресію, а "українською кризою". Він згадав китайський так званий "мирний план", похваливши його і повторив кілька тез з нього.
Коротко зі слів Сі Цзіньпіня про Україну:
Російський диктатор теж не пожалкував хвалебних висловів про китайсько-російські відносини. За його словами, вони нібито "виступають наріжним каменем регіональної, та й глобальної стабільності, стимулюють економічне зростання, служать гарантом позитивного порядку денного в міжнародних справах".
Путін цинічно згадав про "повагу до Статуту ООН" та гуманітарних норм, а також знову кинув масу звинувачень у бік Заходу. Що цікаво, у своїй статті диктатор згадав і про готовність до переговорів для завершення війни в Україні, але тут же згадує, що нібито не на основі ультиматумів, які сама ж Москва постійно висуває.
Коротко зі слів Путіна про Україну:
Нагадаємо, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії запланований на 20-22 березня. Він приїде в Москву на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Як заявила перед цим китайська сторона, Сі Цзіньпін під час візиту в РФ відстоюватиме "об'єктивну й неупереджену" позицію Китаю щодо російсько-української війни та буде просувати необхідність мирного врегулювання.
Натомість міжнародні аналітики вважають, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.
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