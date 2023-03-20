Вспомнили Украину. Путин и Си Цзиньпин перед встречей в Москве написали об отношениях РФ и Китая

Что написал Си Цзиньпин

Начало статьи китайского лидера начинается с хвалебных высказываний о том, что его визит в Россию "нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира".

"Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и мероприятия во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин.

Что касается войны в Украине, то Си Цзиньпинь в своей манере не называет это прямо российской агрессией, а "украинским кризисом". Он вспомнил китайский так называемый "мирный план", похвалив его и повторил несколько тезисов из него.

Кратко со слов Си Цзиньпиня об Украине:

Китай неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия для содействия примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд видений является основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса", и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Опубликованная недавно "позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса" с учетом рациональных беспокойств всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление "украинского кризиса". Документ является конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.

Мы убеждены, что рациональный выход из "украинского кризиса" и путь к крепкому миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, общей и устойчивой безопасности, будут продолжать диалог и консультации в равноправном, здравомыслящем и прагматичном ключе.

Что написал Путин

Российский диктатор тоже не пожалел хвалебных изречений о китайско-российских отношениях. По его словам, они якобы "выступают во главу угла региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах".

Путин цинично упомянул об "уважении Устава ООН" и гуманитарных норм, а также вновь бросил массу обвинений в сторону Запада. Что интересно, в своей статье диктатор упомянул и о готовности к переговорам для завершения войны в Украине, но тут же вспоминает, что якобы не на основе ультиматумов, которые Москва постоянно выдвигает.

Кратко со слов Путина об Украине: