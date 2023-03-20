Вспомнили Украину. Путин и Си Цзиньпин перед встречей в Москве написали об отношениях РФ и Китая

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин перед встречей в Москве написали статьи об отношениях двух стран. Не обошлось в них и без упоминания о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Си Цзиньпиня "Российской газете" и статью Путина для издания "Жэньминь жибао".
Начало статьи китайского лидера начинается с хвалебных высказываний о том, что его визит в Россию "нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира".
"Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и мероприятия во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин.
Что касается войны в Украине, то Си Цзиньпинь в своей манере не называет это прямо российской агрессией, а "украинским кризисом". Он вспомнил китайский так называемый "мирный план", похвалив его и повторил несколько тезисов из него.
Кратко со слов Си Цзиньпиня об Украине:
Российский диктатор тоже не пожалел хвалебных изречений о китайско-российских отношениях. По его словам, они якобы "выступают во главу угла региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня в международных делах".
Путин цинично упомянул об "уважении Устава ООН" и гуманитарных норм, а также вновь бросил массу обвинений в сторону Запада. Что интересно, в своей статье диктатор упомянул и о готовности к переговорам для завершения войны в Украине, но тут же вспоминает, что якобы не на основе ультиматумов, которые Москва постоянно выдвигает.
Кратко со слов Путина об Украине:
Напомним, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта. Он приедет в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
Как заявила перед этим китайская сторона, Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.
В то же время международные аналитики считают, что Си Цзиньпин во время встречи с Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.
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