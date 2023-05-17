"Зернову угоду" продовжили ще на два місяці, - Ердоган

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів та внеску наших українських друзів, було ухвалено рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", - зазначив глава турецької держави.

Ердоган додав, що його країна продовжить зусилля щодо виконання всіх положень "зернової угоди", виконуючи всі її умови.

Оновлено 17:35

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив, що "зернову угоду" продовжили до 18 липня.

"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді - Туреччини та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони", - написав міністр.

За його словами, Україна вітає продовження угоди, але наголошує, що вона має працювати ефективно. Для цього необхідно усунути проблеми, які вже кілька місяців створює Росія шляхом саботування інспекцій та реєстрації нового флоту.

Варто зауважити, що востаннє "зернову угоду" продовжували до 18 травня. Але Росія вже на початку місяця почала блокувати вивіз зерна з України морем, вона відмовлялася проводити інспекції суден.

При цьому Україна у рамках "зернової угоди" не веде прямих переговорів з Росією. Існує дві дзеркальні угоди, одну з яких між собою погоджують Україна, ООН та Туреччина, а другу - Росія, ООН та Туреччина.