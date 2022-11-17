Зернову угоду продовжили на чотири місяці

"Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів", - написав він.

За його словами, гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Кубраков нагадав, що з 1 серпня, початку роботи зернової ініціативи, і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - додав він.

Міністр повідомив, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв.

Крім того, Україна внесла пропозиції щодо вирішення наявних проблем для ефективної роботи спільного координаційного центру, додав Кубраков.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter, що зернову угоду буде продовжено на 120 днів, зазначивши, що генсек ООН Антоніу Гутерріш і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ухвалив ключове рішення у глобальній боротьбі з продовольчим кризом.

"Чекаємо на офіційний анонс від партнерів - Туреччини та ООН", - додав він.