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Зерновую сделку продлили на четыре месяца

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Курбакова в Facebook.

""Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней", - написал он.

По его словам, гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кубраков напомнил, что с 1 августа, начала работы зерновой инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Это значительный объем, но недостаточный. Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира", - добавил он.

Министр сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

Кроме того, Украина внесла предложения по решению имеющихся проблем для эффективной работы совместного координационного центра, добавил Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризиом.

"Ждем официального анонса от партнеров - Турции и ООН", - добавил он.

Напомним, срок зерновой сделки истекал 19 ноября. Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении на саммите G20, предложил продлить соглашение бессрочно, а также расширить инициативу на порты Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

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