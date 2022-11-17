Зерновую сделку продлили на четыре месяца

""Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней", - написал он.

По его словам, гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Кубраков напомнил, что с 1 августа, начала работы зерновой инициативы, и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Это значительный объем, но недостаточный. Мировой рынок не имеет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашего продовольствия для мира", - добавил он.

Министр сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

Кроме того, Украина внесла предложения по решению имеющихся проблем для эффективной работы совместного координационного центра, добавил Кубраков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризиом.

"Ждем официального анонса от партнеров - Турции и ООН", - добавил он.