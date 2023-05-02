Зернову угоду обговорять за участю всіх сторін. ЗМІ дізналися дату

Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.

Нагадаємо, що 26 квітня Росія вкотре заблокувала роботу зернового коридору, через що судна не змогли покинути українські порти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".

Зазначимо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак своєю чергою Росія оголосила про продовження угоди на 60 днів, попередивши, що нібито "цього часу буде достатньо для оцінки виконання меморандуму, підписаного з ООН".

Таким чином, Кремль продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства та погрожує вийти з "зернової угоди". На тлі напруженості ситуації вже зробили заяву в Держдепі США, де наголосили, що від реалізації "зернової угоди" виграє весь світ.

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