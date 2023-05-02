Від реалізації "зернової угоди" виграє весь світ, - Держдеп США
Від повноцінної роботи "зернової угоди", яка дає змогу експорт українського зерна та іншого продовольства через Чорне море, виграє весь світ.
Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Весь світ виграв від того, що Україна отримала можливість доставляти продовольство туди, де воно в першу чергу необхідне", - заявив представник Держдепартаменту США.
За словами Патела, угода дозволила вжити заходів, щоб зерно і продовольство не перетворювалися на зброю, і важливі харчові продукти могли надходити в країни, що їх потребують.
"І це ще один механізм, за допомогою якого ми запобігли перетворенню Росією продовольства на зброю", - резюмував представник зовнішньополітичного відомства США.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про необхідність продовження "зернової угоди".
Зазначимо, що у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.
Крім того, Росія в середу, 26 квітня, в черговий раз заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден із українських портів.
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