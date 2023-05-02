Зерновое соглашение обсудят с участием всех сторон. СМИ узнали дату

Напомним, что 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала работу зернового коридора, из-за чего суда не смогли покинуть украинские порты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Отметим, что в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако в свою очередь Россия объявила о продлении соглашения на 60 дней, предупредив, что якобы "в это время будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН".

Таким образом, Кремль продолжает шантажировать и обвинять Украину в вопросе экспорта продовольствия и угрожает выйти из "зернового соглашения". На фоне напряженности ситуации уже сделали заявление в Госдепе США, где отметили, что от реализации "зернового соглашения" выиграет весь мир.

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