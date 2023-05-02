RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зерновое соглашение обсудят с участием всех сторон. СМИ узнали дату

Фото: зерновое соглашение завтра обсудят с участием всех сторон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на завтра, 3 мая. Ожидается, что участие в них примут все стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что 26 апреля Россия в очередной раз заблокировала работу зернового коридора, из-за чего суда не смогли покинуть украинские порты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Отметим, что в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако в свою очередь Россия объявила о продлении соглашения на 60 дней, предупредив, что якобы "в это время будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН".

Таким образом, Кремль продолжает шантажировать и обвинять Украину в вопросе экспорта продовольствия и угрожает выйти из "зернового соглашения". На фоне напряженности ситуации уже сделали заявление в Госдепе США, где отметили, что от реализации "зернового соглашения" выиграет весь мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская Федерациязерновой коридорТурция