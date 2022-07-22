"Зерновое соглашение" предполагает частичное разминирование портов, - NYT

Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а затем отправятся в другие пункты назначения.

Полное разминирование проводиться не будет. Проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие, обеспечит Турция, добавляет издание.

В Стамбуле будет создан центр управления для наблюдения за операцией, а турецкие чиновники будут играть главную роль в проверке судов, отмечает издание.

Два высокопоставленных европейских чиновника заявили в четверг, что они надеются, что сделка будет заключена в пятницу в Стамбуле. Европейский Союз не является участником переговоров.

Газета отмечает, что речь идет о достигнутых ранее договоренностях, не уточняя, были ли внесены в них изменения в итоговом тексте.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

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