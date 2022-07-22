RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зернова угода" передбачає часткове розмінування портів, - NYT

Фото: "зернова угода" передбачає часткове розмінування портів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Частина мінних загороджень біля портів півдня України буде знята в рамках домовленостей про експорт зерна, прохід суден до міжнародних вод забезпечать українські флот і берегова охорона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Потім Іноземні екіпажі доставлять кораблі в Стамбул, а потім відправляться в інші пункти призначення.

Повне розмінування проводитися не буде. Перевірку суден, що прямують в порт України, на предмет того, чи не перевозиться на них зброя, забезпечить Туреччина, додає видання.

У Стамбулі буде створено центр управління для спостереження за операцією, а турецькі чиновники гратимуть головну роль у перевірці суден, зазначає видання.

Два високопоставлених європейських чиновників заявили в четвер, що вони сподіваються, що угода буде укладена в п'ятницю в Стамбулі. Європейський Союз не є учасником переговорів.

Газета зазначає, що мова йде про досягнуті раніше домовленості, не уточнюючи, чи були внесені в них зміни в підсумковому тексті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі завтра, 22 липня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
продовольственный кризис